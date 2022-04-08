Доктор Юнчунь: употребление белка и физнагрузки сохранят мышцы в тонусе

Доктор Китайской академии медицинских наук Ван Юнчунь заявил, что сохранить тело и мышцы в тонусе можно благодаря регулярному употреблению в пищу белка, а также постоянной физической нагрузке. Об этом написало издание NVL.

«Ежедневно употребляйте 1–1,2 грамма белка на килограмм массы. Приучите себя к активности. Лучше не ложитесь и не сидите, если можно постоять и походить. Если есть возможность, ходите по лестнице. Это хорошая тренировка для мышц», — процитировал сайт «ПолитЭксперт» слова доктора.

Он также отметил, что во время занятий спортом стоит распределять активность на весь день. Даже при просмотре фильма во время рекламного ролика можно делать простые упражнения возле стены.

В заключение китайский специалист добавил, что истощение мышц чревато развитием серьезных заболеваний, а также появлению высокой травмоопасности.