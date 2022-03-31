Доктор Ичуань рассказал, о чем свидетельствуют пигментные пятна

Появление пигментных пятен на коже может свидетельствовать о раке печени. Таким мнением поделился доктор Чжоу Ичуань. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Медик подчеркнул, что такой вид онкологии может провоцировать цирроз печени, гепатит, а также чрезмерное употребление алкоголя. Свидетельством подобного заболевания могут быть пигментные пятна на коже и пожелтение покровов. О раке также может говорить боль в правом верхнем углу живота и отсутствие аппетита.