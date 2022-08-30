Доктор Григорьев рассказал, как защитить ребенка от вредного излучения техники

Излучение от гаджетов может негативно сказаться на здоровье ребенка. Руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев рассказал, как защитить ребенка от воздействия радиоволн. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, самым опасным по количеству излучения является роутер Wi-Fi. Следом идут смартфоны и планшеты. После них в списке расположились ноутбуки и другая зависящая от интернета техника.

«Если вы устанавливаете роутер в своей квартире, делайте это в нежилом помещении — в коридоре, над входной дверью, в каком-то закутке, но точно не рядом с тем местом, где вы проводите большую часть времени», — посоветовал медик.

Экраны гаджетов, по словам Григорьева, стоит заменить на проектор. Кроме того, дистанционные наушники лучше заменить на проводные, а также не давать ребенку проводить за использованием техники слишком много времени.