Доктор Гинзбург поделился советами для сна и похудения во время самоизоляции

Гинзбург объяснил, почему во время самоизоляции человек начинает больше есть.

«Надо просто понимать, что, сидя дома, вы неизбежно будете есть больше. Это необходимо принять как реальность. Многие этого не понимают. Им кажется, что дело в распущенности, безволии. А на самом деле все зависит от наших животных инстинктов. То есть мы либо перемещаемся в поисках пищи, либо, если пища найдена, мы ее едим. При таком биоритме любая остановка сигнализирует нашему организму, что пища найдена. Поскольку пищи действительно полно, аппетит постоянно повышается», — отметил Гинзбург.

По мнению доктора, существует много общеизвестных советов, как улучшить качество сна. В их число входит дышать «перед сном свежим воздухом», спать на «удобной постели». Также важно соблюдать психологическое спокойствие. Эксперт порекомендовал пользоваться ароматическими свечами или эфирными маслами. Необходимо следить за питанием.

«Чем больше потребление сахара, тем больше человек ест. Вместе с сахаром, как правило, уходят все трансжиры, например, жирное печенье, крекеры, торты, мороженое. Когда Вы убрали эту группу, через какое-то время увидите, что с едой стало спокойно, и переедать не хочется. Его надо как можно жестче убирать из пищи», — подчеркнул Гинзбург.

По его словам, нельзя забывать о физических нагрузках.

«Речь не идет о тренировках в привычном понимании этого слова, а скорее о тонизирующих движениях. Это может быть ходьба на месте, махи руками, наклоны туловища или пятиминутный танец. Есть много разных вариантов. Специального комплекса не существует, здесь нужно ориентироваться на самоощущения», — заключил врач.