Здоровье 02 февраля 2023, 18:00 Доктор Эмма Беккет рассказала, что кофе дает бодрость «в кредит»

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Кофе многим людям позволяет взбодриться и почувствовать прилив энергии, но потом за нее придется расплачиваться лишним сном. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на The Daily Mail.

По словам молекулярного нутрициониста из Университета Ньюкасла доктора Эммы Беккет, кофеин блокирует выработку аденозина, который отвечает за сонливость. Поэтому кофеин как будто дает энергию в долг, и выплатить его можно лишь дополнительным сном.

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«Хотя кофеин и вызывает ощущение бодрости, оно вовсе не связано с появлением какой-то новой энергии. И когда кофеин отпускает рецепторы, то заблокированный на время аденозин вновь нас атакует, и чувство сонливости возвращается», — сказала Эмма Беккет.