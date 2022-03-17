Доктор Эджлоу: рутинные дела важны для здоровья

Доктор Меган Эджлоу рассказала, что рутинные дела имеют пользу для здоровья. Об этом сообщил телеканал «Ридус».

Во-первых, они способны улучшить когнитивные функции — память, внимание и обучаемость. Кроме того, четкий распорядок дня позволяет найти больше времени на свое здоровье.

Кроме того, бытовые дела помогают справиться с тревожностью, так как создают ощущение стабильности и предсказуемости.

«У рутинных дел есть сила, способная помочь нам управлять здоровьем, работой, домом и социальной жизнью. За два года пандемия изменила жизнь каждого, но зато у многих людей появились полезные ежедневные привычки», — рассказала врач.