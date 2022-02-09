Доктор Эдигер рассказал о последствиях лишнего веса при коронавирусе

Патологоанатом Александр Эдигер рассказал, почему коронавирус особенно опасен при ожирении. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он объяснил, что при ожирении нарушается кровообращение, в результате чего страдают сосуды. Кроме того, возникает повышенная нагрузка на миокард.

«В связи с этим существует самая опасная комбинация: ожирение, диабет 2 типа и COVID-19. В такой ситуации большие шансы тяжелого течения и фатального исхода», — заключил Эдигер.