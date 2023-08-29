Здоровье 29 августа 2023, 20:50 Доктор Еделев посоветовал есть сезонные фрукты и овощи для поддержания иммунитета

Читать 360tv в

Осенью многие люди сталкиваются с проблемами с иммунитетом. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как поддержать здоровье в этот период, сообщило «Радио 1».

Осенью наступает сезон сбора урожая. Еделев посоветовал употреблять сезонные фрукты и овощи, сделав их основой рациона. Также не стоит забывать о белковой пище, так как она поддерживает иммунитет, написал «Петербургский дневник».

Реклама

«Все полноценные иммунные белки поступают к нам из мяса, птицы, рыбы, молочной продукции, яиц. Если человек — вегетарианец, то необходимо подойти внимательно к тому, чтобы в питании был определенный набор аминокислот», — пояснил специалист.