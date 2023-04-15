Здоровье 15 апреля 2023, 02:29 Доктор Джаиани рассказала о преимуществах телемедицины Доктор Джаиани заявила, что телемедицина помогает снизить нагрузку на поликлиники

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Телемедицина является хорошей технологией, так как помогает снизить нагрузку на медицинские учреждения. Таким мнением поделилась заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Нино Джаиани. Об этом сообщило РИАМО.

По словам медика, некоторые люди скептически относятся к этому виду услуг. Однако в действительности онлайн-консультация у врача ничем не отличается от обычной. Пациент может также задать все интересующие вопросы и рассказать о симптомах заболевания.

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В случае, если врач решит, что пациенту необходимо более детальное обследование, он может направить его на очный прием, написал Daily Moscow.