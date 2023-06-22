Здоровье 22 июня 2023, 19:03 Доктор Дэниел Бойер рассказал, что картофель фри провоцирует ожирение и сердечно-сосудистые заболевания

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Чрезмерное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. К такому выводу пришел доктор Дэниел Бойер из Института Фарра в Великобритании, сообщило РИА LIVE24.RU.

Если картофеля фри очень хочется, то лучше готовить его дома. Тогда можно проконтролировать качество всех ингредиентов и свежесть масла, в котором готовится блюдо. Это поможет снизить число канцерогенов, попадающих в организм.

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Как добавили «Национальные новости», еще одна опасность картофеля фри кроется в очень большом содержании соли. Наконец, для более быстрого приготовления в заведениях добавляют вредную декстрозу.

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