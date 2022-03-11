Доктор Чжоу Ичуань предупредил об опасности подсолнечных семечек
Злоупотребление подсолнечными семечками во взрослом возрасте может увеличить риск инфаркта, считает доктор Чжоу Ичуань. Мнением медика со ссылкой на NVL поделился «ПолитЭксперт».
Дело в том, что чрезмерное употребление семечек может привести к гиперлипидемии. Эта болезнь увеличивает риск инфаркта головного мозга, также из-за нее страдает сердечно-сосудистая система.
Это еще не весь вред: в 100 граммах семечек подсолнуха содержится 53 грамма жира, что гораздо больше, чем, например, в свинине.