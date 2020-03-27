Доктор биологических наук рассказала об иммунитете переболевших коронавирусом

По ее словам, неизвестно «насколько долго будет установлен период иммунитета», «бывают такие иммунитеты, которые действуют не очень долго».

Баранова объяснила, что выяснить это можно лишь через какое-то время. Для этого надо следить за состоянием тех, кто перенес инфекцию.