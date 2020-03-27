Доктор биологических наук рассказала об иммунитете переболевших коронавирусом
Непонятно, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу у тех, кто им переболел — рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, неизвестно «насколько долго будет установлен период иммунитета», «бывают такие иммунитеты, которые действуют не очень долго».
Баранова объяснила, что выяснить это можно лишь через какое-то время. Для этого надо следить за состоянием тех, кто перенес инфекцию.