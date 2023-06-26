Здоровье 26 июня 2023, 18:02 Доктор Бэй рассказал, какие продукты вызывают ночные кошмары Доктор Бэй посоветовал отказаться от сладкого перед сном

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Употребление некоторых продуктов перед сном может приводить к кошмарам. Доктор Чарльз Бэй рассказал, от какой еды стоит отказаться, чтобы не видеть кошмары по ночам. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Mirror.

Врач отметил, что такой едой являются сладкие и молочные продукты. Они приводят к нагреванию тела, из-за чего нарушается режим сна. Утром человек просыпается разбитым. Также возрастает вероятность увидеть кошмары.

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«При этом повышенный метаболизм и температура возбуждают мозговую активность», — отметил медик.