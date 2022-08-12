Доктор Бауэр назвал безопасную замену энергетикам

Доктор Брент Бауэр заявил, что хороший сон, правильное питание и физические нагрузки действуют на организм лучше энергетических напитков. Об этом сообщило издание «Ридус».

По его словам, здоровый образ жизни не только дает больше бодрости, но и полезнее для здоровья. Врач отметил, что стимулирующие работу мозга вещества, которые содержатся в энергетиках, в большинстве случаев действуют не слишком эффективно. Кроме того, они небезопасны, добавил Бауэр.

«Поэтому, как и в случае с любыми добавками, перед потреблением энергетиков людям, особенно с хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что стимуляторы работы мозга не ухудшат состояние и не снизят действие лекарств», — заключил врач.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что энергетические напитки категорически противопоказаны людям, у которых есть проблемы с сердцем. Эксперт пояснила, что такие напитки обычно газированные, поэтому раздражают слизистую, тем самым ускоряя всасывание веществ. А кофеин, содержащийся в них, действует иначе, чем кофеин в чае или кофе. В итоге употребление энергетиков является сильным стрессом для организма.