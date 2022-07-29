Доктор Баранова рассказала, кому стоит бояться синдрома разбитого сердца

Синдром разбитого сердца может возникать из-за сильных эмоциональных переживаний. Биолог Анча Баранова рассказала, кому стоит опасаться такого состояния. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Специалист пояснила, что подобное состояние возникает после серьезной утраты. Его могут спровоцировать развод, потеря работы или другие жизненные трудности.

Баранова пояснила, что чаще всего синдром возникает в зимний период. При этом в группу риска попадают женщины старше 50 лет.