Доктор Багавиева рассказала, какой вид гепатита является самым опасным

Гепатит является довольно распространенной болезнью. Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала об особенностях данного заболевания и о том, какой вид является самым опасным. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист пояснила, что гепатит делится на инфекционный и аутоиммунный. К первому относятся А и Е. Они передаются фекально-оральным путем. Чтобы не подхватить болезнь, важно тщательно мыть руки после помещения туалета.

Ко второму типу причисляют типы B, C и D. Их можно подхватить через биологические жидкости. Существует риск заразиться во время поцелуя или незащищенного полового контакта, передали «Дни.ру».