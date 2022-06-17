Доктор Асанов рассказал, почему пить кофе по утрам вредно

Врач Тимур Асанов рассказал, что нельзя пить кофе с утра на голодный желудок. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По данным сайта «Экономика сегодня», с утра организм обезвожен, а кофе дополнительно выводит жидкость. Вместо этого сразу после пробуждения лучше всего выпить стакан воды комнатной температуры.

Кроме того, сахар в кофе дает кратковременное чувство насыщения, но порция глюкозы на голодный желудок способствует появлению лишнего веса. По этой же причине врач не рекомендует есть на завтрак что-то сладкое, например хлопья.

«После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», — добавил Асанов.

Он посоветовал употреблять продукты с белком и клетчаткой. Например, яйца, рыбу или хлеб. При этом не обязательно есть сразу, если не хочется.

«Если есть не хочется — не нужно впихивать в себя „обязательную“ порцию. Но, когда вы уже позавтракали, можно выпить чашечку любимого кофе с сахаром», — пояснил врач.