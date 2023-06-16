Здоровье 16 июня 2023, 16:06 Доктор Александр Мясников заявил, что сельдь может спасти от онкологических заболеваний

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Российский телеведущий, доктор Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» объяснил, каким образом сельдь может спасти человека от онкологических заболеваний.

По словам медика, сельдь считается рекордсменом по содержанию полиненасыщенных жирных кислот.

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«Это кислоты, которые препятствуют атеросклерозу, ожирению, диабету и по цепочке снижают резистентность к инсулину, а это один из механизмов развития рака, поэтому тут не один компонент, а целый комплекс», — процитировали «Народные новости» Мясникова.

Доктор также порекомендовал пить кофе в качестве профилактики рака печени, а мужчинам — есть красные овощи для профилактики лечения рака простаты.