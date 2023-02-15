Здоровье 15 февраля 2023, 14:02 Доктор Александр Мясников объяснил, из-за чего кружится голова

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Головокружение — это частое недомогание, и оно может быть следствием заболевания уха. Об этом Utro.ru рассказал телетерапевт Александр Мясников.

По его словам, важно отличать иллюзорное и реальное головокружение. Его сопровождают координационные нарушения, тошнота, проблемы со зрением и головная боль. Все это может говорить о болезни Меньера.

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«При болезни Меньера в полости внутреннего уха скапливается избыточное количество жидкости, что тоже может провоцировать головокружение. Если голова часто кружится, проблема с головой другого порядка», — сказал Александр Мясников.

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Он также отметил, что при головокружении следует отказаться от сладкого и бросить курить.