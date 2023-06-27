Здоровье 27 июня 2023, 11:49 Доктор Александр Мясников: кофе — один из наиболее полезных напитков для печени

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Кофе является одним из наиболее полезных напитков для печени. Особенно ценен напиток для тех пациентов, кто страдает гепатитом. Об этом в разговоре с телеканалом «Россия 1» сообщил знаменитый телеведущий, доктор Александр Мясников.

Медик объяснил, что кофе способен предотвратить развитие цирроза и рака печени, вызванных гепатитом, написало utro.ru.

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При этом Мясников добавил, что лечить похмелье или головную болю некоторыми медицинскими препаратами недопустимо. К таковым, например, относится парацетамол. Это лекарство вызывает половину всех случаев с летальным исходом, вызванных некрозом печени.