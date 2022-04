Доктор Ахмед рассказал, какие продукты стоит включить в рацион для снижения холестерина

Рацион значительным образом сказывается на состоянии здоровья человека. Некоторые продукты способны снизить уровень холестерина. Доктор медицинских наук Хайтам Ахмед рассказал, чем разнообразить свое питание. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That.

Медик посоветовал создавать правильные привычки в питании. По его словам, для поддержания холестерина в норме в рацион стоит добавить рыбу, овощи, масла, бобовые и цельные злаки. При этом врач посоветовал не употреблять переработанные продукты.

«Большое количество рафинированных углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, в результате чего есть риск развития ожирения и диабета», — добавил Ахмед.

Ранее россиянам рассказали, какое масло не стоит использовать в приготовлении пищи. Лучше всего не жарить еду на кукурузном, подсолнечном, пальмовом и соевом масле, так как при нагревании они образуют вредные химические соединения — альдегиды. Такие вещества способны вызвать онкологические заболевания.