Доктор Агапкин призвал не переживать из-за солнечного затмения

Обычно во время солнечных и лунных затмений медики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия, а психологи говорят, что некоторые люди могут ощущать сильную тревогу. Но популярный теледоктор Сергей Агапкин считает, что беспокоиться не о чем.

«Метеозависимость в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний», — сказал телеведущий.

По словам Агапкина, медицинская статистика не показывает увеличения количества жалоб во время солнечных затмений или каких-то иных событий в космосе.

«Но картина может измениться, если накануне по радио расскажут о негативном влиянии солнечного затмения на самочувствие людей. Это эффект внушения. Если человек не знает об этом, то вероятность того, что у него заболит голова, не сильно отличается от обычных дней. И я не думаю, что затмение может спровоцировать обострение психических заболеваний, как утверждают некоторые СМИ. Это слишком краткосрочное явление, чтобы на что-то влиять», — заявил Сергей Агапкин.

Солнечное затмение о котором идет речь, произойдет в четверг, 26 декабря. Его можно будет наблюдать в 08 часов 17 минут. Солнце на 94,11% будет перекрыто луной, в результате чего солнечный диск превратится в огненное кольцо, а небо окрасится в необычный багровый цвет. Лучше всего нынешнее кольцевое солнечное затмение будет видно на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Но полюбоваться им смогут и россияне, живущие на Урале, юге Сибири и Дальнем Востоке. Правда, там Луна встанет между Землей и Солнцем, образовав огненное кольцо, примерно в 2 часа 20 минут.

Длительность этого редкого явления, которое повторится только в январе 2038 года, составит около трех минут.