Здоровье 16 декабря 2022, 15:19 Доктор Абакумов порекомендовал способы быстрого похудения Доктор Абакумов: нужно сменить режим питания, добавив в рацион больше овощей и фруктов

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов в разговоре с изданием «Вести Подмосковья» раскрыл секрет быстрого похудения.

По словам медика, сбрасывать вес нужно с умом, чтобы не подорвать здоровье. В первую очередь он рекомендует забыть про разгрузочные дни, достигая результатов постепенно, написали «Дни.ру».

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Медик также советует сменить режим питания, добавив в рацион больше овощей и фруктов, рыбу и каши, пить не менее двух литров воды в день, и обязательно включить в распорядок дня физические нагрузки.

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«У человека должны быть полноценные завтрак, обед и ужин. Допустимы еще два легких перекуса. Плотных приемов пищи должно быть три», — резюмировал Абакумов.