Доклинические испытания российской вакцины-йогурта завершатся до конца года
Директор «Института экспериментальной медицины» Александр Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что клинические испытаний потребуют дополнительного финансирования.
«Сейчас у нас проходит стадия доклинических исследований. Мы готовы будем уже в этом году доклинические исследования завершить», — заявил глава института.
Дмитриев разъяснил механизм действия пробиотических организмов на фрагменты генов патогена.
«Идея заключается в том, что будут в организме человека <…> формироваться протективные антитела именно на тот ген патогенного микроорганизма — в данном случае коронавируса, — который клонирован, встроен в геном нормального, полезного организма энтерококка», — цитирует специалиста ТАСС.
Об успешных испытаниях вакцины-йогурта на животных стало известно в начале декабря минувшего года. У подопытных мышей сформировались антитела на слизистых покровах и в крови.