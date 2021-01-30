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    30 января 2021, 00:48

    Доклинические испытания российской вакцины-йогурта завершатся до конца года

    Анастасия Кукова

    Доклинические испытания отечественной вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта завершат до конца текущего года. Исследования проводят на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» в Санкт-Петербурге.
    Доклинические испытания российской вакцины-йогурта завершатся до конца года

    Директор «Института экспериментальной медицины» Александр Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что клинические испытаний потребуют дополнительного финансирования.

    «Сейчас у нас проходит стадия доклинических исследований. Мы готовы будем уже в этом году доклинические исследования завершить», — заявил глава института.

    Дмитриев разъяснил механизм действия пробиотических организмов на фрагменты генов патогена.

    «Идея заключается в том, что будут в организме человека <…> формироваться протективные антитела именно на тот ген патогенного микроорганизма — в данном случае коронавируса, — который клонирован, встроен в геном нормального, полезного организма энтерококка», — цитирует специалиста ТАСС.

    Об успешных испытаниях вакцины-йогурта на животных стало известно в начале декабря минувшего года. У подопытных мышей сформировались антитела на слизистых покровах и в крови.