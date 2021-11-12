Дочь вице-губернатора Челябинска пошла работать в красную зону»

Дочь вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт пошла работать в красную зону — в отделение больницы, где лежат зараженные коронавирусом. О том, что 11 ноября у девушки был первый рабочий день, стало известно из Instagram чиновницы.

«Когда дочь сообщила, что выходит на практику и решила, что пойдет в ковид, первое, что я смогла произнести: „Это очень тяжело“», — призналась в посте женщина, но отметила, что не только переживает за своего ребенка, но и гордится им.

Там же Гехт рассказала, что врачом ее дочка мечтала быть с детства, а потом поступила в Первый медицинский университет, где училась на отлично. Изданию Ura.ru губернатор раскрыла и место работы врача: это Челябинская областная больница № 3.

В Челябинске нерабочие дни продлились до 12 ноября по указанию губернатора Алексея Текслера на основании решения оперативного штаба. На такие меры власти региона пошли из-за роста заражения коронавирусом. Первым нерабочие дни продлило правительство Новгородской области, а затем так же поступили в Брянской, Смоленской, Курской и Томской областях.