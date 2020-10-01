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    01 октября 2020, 12:17

    Добровольцы протестируют вакцину «Вектора» в Сибири

    Александра Ломейко, Наза Салех Захи

    Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» планируют провести на пяти тысячах добровольцев от 18 до 60 лет. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».
    Добровольцы протестируют вакцину «Вектора» в Сибири

    В рамках испытаний сначала препарат введут 150 добровольцам старше 60 лет, затем начнутся широкомасштабные исследования. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе центра «Вектор».

    Вакцина «ЭпиВакКорона» двусоставная. Сначала вводят первую часть препарата, а спустя 21 день — вторую.

    «Протокол третьего (пострегистрационного) этапа клинических исследований находится в разработке и согласовании», — уточнили в институте.

    О завершении клинических исследований вакцины стало известно накануне. Необходимые документы сдали 18 сентября в Минздрав РФ, а серию вакцины передали на фармакологическую экспертизу ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России 24 сентября.

    В Роспотребнадзоре рассчитывают, что регистрационное удостоверение препарат получит 15 октября.

    Первой российской вакциной от COVID-19 стал препарат «Спутник V», разработанный в НИЦ имени Гамалеи.

    Новости SMI.FM