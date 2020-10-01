Добровольцы протестируют вакцину «Вектора» в Сибири
В рамках испытаний сначала препарат введут 150 добровольцам старше 60 лет, затем начнутся широкомасштабные исследования. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе центра «Вектор».
Вакцина «ЭпиВакКорона» двусоставная. Сначала вводят первую часть препарата, а спустя 21 день — вторую.
«Протокол третьего (пострегистрационного) этапа клинических исследований находится в разработке и согласовании», — уточнили в институте.
О завершении клинических исследований вакцины стало известно накануне. Необходимые документы сдали 18 сентября в Минздрав РФ, а серию вакцины передали на фармакологическую экспертизу ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России 24 сентября.
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что регистрационное удостоверение препарат получит 15 октября.
Первой российской вакциной от COVID-19 стал препарат «Спутник V», разработанный в НИЦ имени Гамалеи.