Добровольцы протестируют вакцину «Вектора» в Сибири

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» планируют провести на пяти тысячах добровольцев от 18 до 60 лет. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

В рамках испытаний сначала препарат введут 150 добровольцам старше 60 лет, затем начнутся широкомасштабные исследования. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе центра «Вектор».

Вакцина «ЭпиВакКорона» двусоставная. Сначала вводят первую часть препарата, а спустя 21 день — вторую.

«Протокол третьего (пострегистрационного) этапа клинических исследований находится в разработке и согласовании», — уточнили в институте.

О завершении клинических исследований вакцины стало известно накануне. Необходимые документы сдали 18 сентября в Минздрав РФ, а серию вакцины передали на фармакологическую экспертизу ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России 24 сентября.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что регистрационное удостоверение препарат получит 15 октября.

Первой российской вакциной от COVID-19 стал препарат «Спутник V», разработанный в НИЦ имени Гамалеи.