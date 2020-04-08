Добровольский: в медицину идут по зову души

Специалист уверен, что медицина — это призвание. Поступить в ВУЗ с такой направленностью достаточно сложно, одна из главных преград — высокие баллы по ЕГЭ. Это останавливает некоторых уже на подступах.

Добровольский не согласен, что после подвигов врачей, которые сейчас спасают жизни по всему миру, молодежь рванет в медицину.

«В медицину идут по зову души или дети медиков», — заявил он.

Бывает, что врач меняет профессию, проработав несколько лет. По словам семейного доктора, такое происходит из-за того, что «работа стала не престижной». Например, человек понимает, что ему необходимо больше зарабатывать, чтобы обеспечивать семью.