    08 апреля 2020, 16:10

    Добровольский: в медицину идут по зову души

    Анастасия Кременчугская

    Семейный доктор Алексей Добровольский высказался против мнения о том, что молодежь пойдет в медицину из-за подвигов эпидемиологов. Он считает, что в эту сферу «идут по зову души». Об этом написало ИА Nation News.

    Специалист уверен, что медицина — это призвание. Поступить в ВУЗ с такой направленностью достаточно сложно, одна из главных преград — высокие баллы по ЕГЭ. Это останавливает некоторых уже на подступах.

    Добровольский не согласен, что после подвигов врачей, которые сейчас спасают жизни по всему миру, молодежь рванет в медицину.

    «В медицину идут по зову души или дети медиков», — заявил он.

    Бывает, что врач меняет профессию, проработав несколько лет. По словам семейного доктора, такое происходит из-за того, что «работа стала не престижной». Например, человек понимает, что ему необходимо больше зарабатывать, чтобы обеспечивать семью.