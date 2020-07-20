Доброволец рассказала, почему решилась сделать вакцину от COVID-19

«Самым сложным и запоминающимся одновременно было ожидание самой вакцинации, потому что две недели изоляции постоянно в напряжении. Момент вакцинации прошел — и настало какое-то облегчение», — поделилась Юлия.

Она также отметила, что пока ждала вакцину, смогла заняться в госпитале тем, на что не хватало обычно времени. Так, например, Юлия прочитала книгу «Доктор Живаго». Теперь она намерена успешно сдать сессию.

Напомним, сегодня в Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, добровольцы перенесли вакцину хорошо, только у двух наблюдалась головная боль и незначительная температура.