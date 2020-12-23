До 31 января на госуслугах должна появиться запись на прививку от COVID-19

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил до 31 января 2021 года обеспечить россиянам возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через госуслуги.

Услугу должны разработать Минцифры и Минздрав.

«Минздраву совместно с Минцифры обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», — говорится в поручении по итогам заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря.

Приоритет будет автоматически отдаваться гражданам в зависимости от их группы риска — по возрасту или месту работы.

Также высшим органам государственной власти субъектов РФ рекомендовали публиковать в местных информационных системах в сфере здравоохранения актуальное расписание работы врачей, которые осуществляют прием граждан на вакцинацию от COVID-19. Также из призвали взаимодействовать с ЕГИСЗ для записи жителей на вакцинацию через госуслуги.