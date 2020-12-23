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    23 декабря 2020, 20:25

    До 31 января на госуслугах должна появиться запись на прививку от COVID-19

    Наталья Жуковская

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил до 31 января 2021 года обеспечить россиянам возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через госуслуги.
    До 31 января на госуслугах должна появиться запись на прививку от COVID-19

    Услугу должны разработать Минцифры и Минздрав.

    «Минздраву совместно с Минцифры обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», — говорится в поручении по итогам заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря.

    Приоритет будет автоматически отдаваться гражданам в зависимости от их группы риска — по возрасту или месту работы.

    Также высшим органам государственной власти субъектов РФ рекомендовали публиковать в местных информационных системах в сфере здравоохранения актуальное расписание работы врачей, которые осуществляют прием граждан на вакцинацию от COVID-19. Также из призвали взаимодействовать с ЕГИСЗ для записи жителей на вакцинацию через госуслуги.