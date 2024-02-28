Здоровье 28 февраля 2024, 13:37 «Дни.ру»: специалисты назвали глубоким заблуждением, что SPA-процедуры доступны лишь женщинам

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Многие мужчины полагают, что SPA-салоны, ставшие неотъемлемой частью современной культуры здоровья, предлагают процедуры лишь для женщин. Как выяснило издание «Дни.ру», это утверждение является глубоким заблуждением, поскольку и сильная половина человечества может получить там программы, созданные как раз для мужчин.

Еще один миф, укоренившийся в сознании людей, звучит так — SPA-процедуры включают в себя лишь массаж разных частей тела. В действительности, в программы SPA входят термальные ванны, сауны, обертывания, пилинги и многие другие услуги.

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SPA-процедуры может себе позволить не только богатый человек, но и тот, у которого весьма средний достаток. В современном мире существуют салоны на любой вкус и бюджет.