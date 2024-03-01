Здоровье 01 марта 2024, 13:06 «Дни.ру»: приготовление блюд на основе вчерашних поможет сэкономить на продуктах

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Издание «Дни.ру» перечислило несколько лайфхаков, которые позволят хозяйкам сэкономить на продуктах, но при этом всей семье питаться вкусно и сытно.

В первую очередь следует изучить свой холодильник. Это поможет понять, какие продукты остались и какие блюда можно из них приготовить. Если продукты находятся не совсем в свежем виде, от них лучше избавиться. Лечить желудок будет дороже.

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Хорошо готовить блюда на основе вчерашних продуктов, которые остались с ужина. Например, макароны можно обжарить с овощами и яйцом, а из остатков куриной грудки приготовить салат.

Также следует использовать больше сезонных продуктов. В теплое время года можно купить свежие овощи едва ли не за копейки.