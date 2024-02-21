21 февраля 2024, 14:07
«Дни.ру» орехи макадамия способны снижать уровень холестерина в организме
Орехи макадамия считаются одними из самых дорогих. Они способны снижать уровень холестерина в организме и предотвращать возникновение болезней сердца, сообщили «Дни.ру».
В продукте содержится большое количество мононенасыщенных жиров, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также орехи обладают противовоспалительным свойством, антиоксиданты в их составе защищают клетки организма от свободных радикалов.
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Кроме того, орехи макадамия способны улучшить когнитивные функции и предотвратить развитие ранней деменции.
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