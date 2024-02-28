Здоровье 28 февраля 2024, 14:54 «Дни.ру»: оливковое масло лучше использовать при приготовлении на медленном огне

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Оливковое масло считается более полезным, чем подсолнечное, но его нужно аккуратно использовать при жарке. Об это сообщили «Дни.ру».

Дело в том, что при нагревании до температуры в 150 градусов оливковое масло даже самого высокого качества выделяет канцерогены. Поэтому оно больше подходит для приготовления тушеных блюд или жарки на медленном огне.

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Также отмечается, что точка дымления у оливкового масла ниже, чем у подсолнечного. Она находится в диапазоне от 150 до 190 градусов.

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