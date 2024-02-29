Здоровье 29 февраля 2024, 14:29 «Дни.ру»: не пренебрегающие завтраком люди реже страдают ожирением

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Завтрак — это важнейший прием пищи, который снижает риск развития целого ряда заболеваний. Об этом сообщили «Дни.ру».

Первый прием пищи необходим, чтобы запустить всю работу организма. Тем, кто не пренебрегает завтраком, реже диагностируют сахарный диабет второго типа, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

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Отмечается, что необходимо есть сбалансированный завтрак. Он должен содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

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