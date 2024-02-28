Здоровье 28 февраля 2024, 15:36 «Дни.ру»: ходьба и йога помогут избавиться от боли в спине

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Многих людей мучают боли в спине, но часто избавиться от них можно, если добавить минимальную физическую активность. Об этом сообщили «Дни.ру».

Боль в спине нередко возникает из-за неправильного образа жизни. Люди много времени проводят за компьютером, лежат на диване перед телевизором и мало двигаются. Поэтому, если начать ходить хотя бы по 15 минут по вечерам, состояние может заметно улучшиться.

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Также от боли в спине могут помочь растяжка или занятия йогой.

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