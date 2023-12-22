Здоровье 22 декабря 2023, 13:38 «Дни.ру»: чтобы просыпаться без будильника, необходимо ложиться спать в одно и то же время

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Для того, чтобы просыпаться без использования будильника, следует внедрить в жизнь несколько полезных привычек. Например, ложиться спать в одно и то же время. Об этом написали «Дни.ру».

Эксперты также советуют спать не дольше семи-восьми часов в сутки и при этом отказаться от сна в дневное время. За час до засыпания следует отложить все гаджеты в сторону.

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Ранее «Ридлайф» со ссылкой на ученых писал, что громкий сигнал будильника не только раздражает человека, но и крайне негативно действует на его организм. например, повышает артериальное давление.