Здоровье 06 июня 2023, 17:11 «Дни.ру»: боли в суставах может спровоцировать лишний вес

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Болевые ощущения в суставах могут возникать из-за избыточного веса и ожирения. Об этом сообщили «Дни.ру».

Также причиной неприятных ощущений является неправильное питание с употреблением продуктов с большим количеством соли. Кроме того, боли могут появиться из-за малоподвижного образа жизни.

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Отмечается, что восстановить больные суставы помогут хондропротекторы, которые оказывают противовоспалительный эффект и воздействуют на поврежденные хрящевые ткани.