Здоровье 30 мая 2023, 12:23 Дневную сонливость и храп назвали скрытыми симптомами серьезного заболевания Терапевт Харлов: сонливость и храп могут указывать на проблемы с печенью

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Дневная сонливость и апноэ могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, например, связанных с печенью. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов, передала «Вечерняя Москва».

Людям, которые имеют большую окружность живота, следует пройти процедуру УЗИ, чтобы исключить опасные заболевания печени.

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«Таких людей видно из толпы. Большой живот должен насторожить, если весь лишний вес скапливается только в этой области», — процитировали «Народные новости» медика.

Терапевт порекомендовал не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы в будущем избежать проблем с печенью и другими важными органами.