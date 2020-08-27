«Дневной сон принят во всем мире и обычно считается здоровой привычкой», — отметил доктор из медицинского университета в Гуанчжоу Чже Пань.

Сиеста помогает избавиться от недосыпания ночью и заметно повышает работоспособность. Однако не все так позитивно, как кажется.

Китайские специалисты проанализировали 20 более ранних исследований, к которым присоединился 313 651 человек. Ученые пришли к выводу, что дневной сон может значительно увеличить риск смерти. При дневном отдыхе в течение часа стоит ждать таких последствий в 30% случаев. А в 34% повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Данная статистика относится только к тем, кто ночью спит больше шести часов.

Риск умереть после сиесты на 22% выше у женщин по сравнению с теми, кто не отдыхает посреди дня. У пожилых людей вероятность летального исхода возрастает на 17%.

Медики рекомендуют отказаться от дневного сна. При необходимости стоит ограничиться отдыхом в 30-45 минут.