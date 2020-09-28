Дневник самонаблюдения после прививки от COVID-19 запустили на «Госуслугах»

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне смогут отмечать изменения своего самочувствия в электронном дневнике самонаблюдения. Такая функция появилась на едином портале госуслуг и в мобильном приложении.

Раздел «Дневник самонаблюдения» на сайте «Госуслуги» создал Минздрав России совместно с сотрудниками Минцифры. Пользоваться дневником могут те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. На портале можно оставлять отметки о состоянии здоровья и препаратах, которые применялись для устранения недомоганий. Всю информацию будет анализировать Минздрав и проводить консультации в случае необходимости.

«Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», — отметил замминистра здравоохранения России Павел Пугачев.

Электронный дневник заработал не только на портале «Госуслуги», но и на официальном сайте мэра Москвы. Воспользоваться новым разделом на mos.ru смогут жители столицы.

Президент России Владимир Путин в августе сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины. Прививки уже сделали пять тысяч добровольцев, у которых медики не зафиксировали негативных реакций на препарат.