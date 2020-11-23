Дмитрий Песков объяснил отсутствие тотальных мер по СОVID-19 в регионах

Он отметил, что российские губернаторы принимают решения о введении жестких ограничений, учитывая ряд факторов на своих территориях.

«Все зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медперсонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, темпов выздоровления пациентов», — пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такая тактика является нормальной в рамках особых полномочий глав регионов.

16 ноября в Бурятии ввели двухнедельный карантин. В республике приостановили работу торговые центры, салоны красоты, а также фитнес-клубы. Помимо прочего, закрылись кафе и рестораны. В настоящий момент ни один другой регион не последовал такому примеру.