Дмитрий Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках традиционного брифинга с журналистами напомнил о необходимости прививаться от коронавирусной инфекции, написала «Общественная служба новостей».

«Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как он уточнил, прививку нужно делать для защиты здоровья и полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии.