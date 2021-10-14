Врач рассказала, какие молочные продукты опасны для здоровья
Диетолог Нефедова рассказала, что избыточное употребление молочных продуктов вредит здоровью
Молоко и молочные продукты являются неотъемлемой частью рациона многих людей. Однако большое количество исследований свидетельствуют о том, что такие продукты могут принести вред. Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе и вреде молока в беседе с Nation News.
Врач рассказала, что переизбыток молочных продуктов способен принести вред организму. Лучше всего ограничиваться двумя-тремя порциями в день.
«Речь идет о двух стаканах молока, 50 граммах сыра или 150 миллилитрах йогурта. Каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией. Понятно, что кисломолочные продукты более полезны для микробиоты кишечника, чем простые молочные», — отметила диетолог.
При этом сливки лучше заменить на молоко, а сметану на йогурт. При этом лучше всего разнообразить свой рацион кефиром, ряженкой и творогом.
«Что касается не полезности молочных продуктов, то такого фактора нет. Молочные продукты могут негативно сказываться на организме, если у человека есть аллергия на один из белков коровьего молока. Только в этом случае молочные продукты не стоит употреблять», — пояснила диетолог.
Если вы страдаете от непереносимости лактозы, можно заменить молочные продукты на растительные или безлактозные. Лучше всего остановить свой выбор на соевом молоке.