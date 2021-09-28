Назван самый полезный для здоровья суп

Чечевичный суп-пюре является самым полезным для здоровья первым блюдом. Для его приготовления необходимо всего 20 минут времени и пять ингредиентов.

По словам врачей и диетологов, суп-пюре из чечевицы — это самое полезное первое блюдо. В таком супе содержится сразу 12 аминокислот, а также растительные белки и клетчатка. Еще употребление чечевичного супа способствует укреплению иммунитета, отметил сайт «Главред».

Для приготовления чечевичного супа понадобится 200 граммов чечевицы, которую нужно замочить минимум на пять часов. Лучше всего оставить бобовые в воде на ночь. Также для супа нужно взять картофель, лук, морковь и сливочное масло. Когда чечевица и все овощи сварятся, потребуется перебить их блендером в пюре. Готовое блюдо можно будет украсить зеленым луком.

Овощной суп на мясном бульоне оказался на втором месте по своей пользе для организма. В этот суп входит стручковая фасоль, кабачок и сельдерей. Если варить суп на мясном бульоне не хочется, то можно взять рыбу. Для бульона подойдет минтай или хек. При этом специалисты настоятельно не рекомендуют варить супы на рыбных консервах.