Названа самая полезная для здоровья мука

Современная диетология обычно высказывается о муке и выпечке резко отрицательно. Однако этот продукт используется в процессе приготовления различных блюд и соусов. Муку часто используют в качестве панировки для мяса и рыбы.

Эксперты издания smak.ua рассказали, чем отличаются виды муки, которые сейчас можно найти в продаже. Самым популярным и самым вредным видом муки можно назвать пшеничную высшего сорта. Она не содержит полезных веществ. В ней есть только углеводы. Лучше заменить ее хотя бы на пшеничную муку грубого помола.

Ржаная мука считается ценным продуктом из-за высокого содержания аминокислот, клетчатки, витаминов, марганца и цинка. Хлеб из нее очищает организм от токсинов и улучшает пищеварение.

Гречневая мука способна нормализовать сахар в крови. Склонным к диабету людям ее лучше использовать каждый день. Этот вид муки также поможет похудеть и улучшить обмен веществ.

В кукурузной муке много белка, витаминов, железа, калия, фосфора и магния. Она активизирует перистальтику кишечника, укрепляет сердце и улучшает отток желчи. Выпечка из нее очень вкусная, хоть и не такая пышная, как из пшеничной муки.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо включить в ежедневный рацион льняную муку. Она содержит больше калия, чем любые другие пищевые источники. Она также очень полезна для пищеварения.

Рисовая мука не содержит глютен и поэтому широко применяется в производстве детского питания и продуктов для людей с непереносимостью глютена. В ней много крахмала и белка, а также натрий, магния, калия и витаминов группы В.

Эксперты посоветовали россиянам внимательно читать этикетки на упаковках печенья. Большинство видов может быть опасно для здоровья, так как содержит много маргарина, сахара и кондитерских жиров.