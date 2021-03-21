Жевательную резинку назвали полезной для здоровья глаз

Для здоровья глаз необходимо употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина. При этом пользу может принести даже жевательная резинка, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

«Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах», — пояснила Белоусова «Звезде».

Она добавила, что в первую очередь необходимо включить в свой рацион чернику и голубику. Во время не сезона можно есть замороженные ягоды.

«Но делать из ягод варенье не стоит — в нем для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва», — отметила врач-диетолог.

По словам Белоусовой, не стоит обходить стороной морковь. Этот овощ улучшает «сумеречное» зрение, при этом есть его можно как в сыром, так и в вареном виде. Кроме того, полезными для глаз являются зеленый лук, укроп и петрушка, так как в них есть бета-каротин. Но зелень нужно есть не чаще, чем два раза в неделю. Чрезмерное ее употребление может увеличить риск развития подагры у людей старше 35 лет и вызвать варикоз.