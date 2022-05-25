Диетолог Антонова рассказала, как снизить вес за один месяц без вреда для здоровья

Похудеть без вреда для здоровья можно всего за месяц, если использовать правильный подход. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Наталья Антонова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«До лета остается совсем мало времени и для многих из нас приоритетной задачей становится обретение желанной стройности любыми путями. Идеальной потерей веса считается потеря не более одного килограмма в неделю или три-четыре килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха», — пояснила специалист.

Медик посоветовала уделять сну минимум семь часов в сутки. При этом ложиться лучше всего до наступления 11 часов. Таким образом организм сможет набраться сил, а также не переедать.

Кроме того, стоит пить больше воды, чтобы побороть отеки, а также избавиться от продуктов метаболизма. Нужно скорректировать рацион, убрав из него «быстрые» углеводы — сахар и хлебобулочные изделия.

«Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», — отметила диетолог.