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    25 мая 2022, 22:47

    Диетолог Антонова рассказала, как снизить вес за один месяц без вреда для здоровья

    Арина Бобкова

    Похудеть без вреда для здоровья можно всего за месяц, если использовать правильный подход. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Наталья Антонова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    Диетолог Антонова рассказала, как снизить вес за один месяц без вреда для здоровья

    «До лета остается совсем мало времени и для многих из нас приоритетной задачей становится обретение желанной стройности любыми путями. Идеальной потерей веса считается потеря не более одного килограмма в неделю или три-четыре килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха», — пояснила специалист.

    Медик посоветовала уделять сну минимум семь часов в сутки. При этом ложиться лучше всего до наступления 11 часов. Таким образом организм сможет набраться сил, а также не переедать.

    Кроме того, стоит пить больше воды, чтобы побороть отеки, а также избавиться от продуктов метаболизма. Нужно скорректировать рацион, убрав из него «быстрые» углеводы — сахар и хлебобулочные изделия.

    «Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», — отметила диетолог.