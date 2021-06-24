Специалисты перечислили продукты, полезные для сердца и сосудов

Названы продукты, которые хорошо влияют на работу сердца и сосудистой системы, а также помогают снижать холестерин. Об этом написали «Известия» со ссылкой на сайт My Health Reads.

Итак, чтобы сердце было здоровым, полезно есть апельсины и пить свежевыжатый апельсиновый сок. Апельсины являются источником витамина С, клетчатки, калия и пектина, помогают избавляться от холестерина и нормализуют кровяное давление.

Снизить холестерин помогут и помидоры — в них содержатся антиоксиданты, витамины А и С и фолиевая кислота. Также полезна капуста, которая богата Омегой-3 и клетчаткой, и чеснок, который препятствует закупориванию сосудов.

Кроме того, для борьбы с холестерином полезно красное вино — в количестве не более одного-двух бокалов в день. А шоколад и чечевица снижают риск инфарктов и гипертонии.

Для здоровой работы сердца рекомендуют есть больше овощей, которые богаты калием, а из мучных продуктов выбирать цельнозерновые.