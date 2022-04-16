Список бесплатных медицинских операций для россиян расширили

Программу бесплатного оказания медицинской помощи для россиян дополнили высокотехнологическими способами лечения. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В обновленный список вошли шесть видов операций и протезирования на аорте, хирургическое лечение прекративших работу органов путем трансплантации от доноров, а также лечение хронических заболеваний легких в случае терминальной стадии путем пересадки.

Для пациентов все услуги оказываются бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Финансирование затрат больниц предусмотрено за счет федерального бюджета.