Список бесплатных медицинских операций для россиян расширили
Правительство внесло в список доступных по ОМС операций замену аорты и пересадку органов
Программу бесплатного оказания медицинской помощи для россиян дополнили высокотехнологическими способами лечения. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В обновленный список вошли шесть видов операций и протезирования на аорте, хирургическое лечение прекративших работу органов путем трансплантации от доноров, а также лечение хронических заболеваний легких в случае терминальной стадии путем пересадки.
Для пациентов все услуги оказываются бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Финансирование затрат больниц предусмотрено за счет федерального бюджета.