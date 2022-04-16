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    16 апреля 2022, 13:59

    Список бесплатных медицинских операций для россиян расширили

    Правительство внесло в список доступных по ОМС операций замену аорты и пересадку органов

    Анатолий Минкин

    Программу бесплатного оказания медицинской помощи для россиян дополнили высокотехнологическими способами лечения. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Список бесплатных медицинских операций для россиян расширили

    В обновленный список вошли шесть видов операций и протезирования на аорте, хирургическое лечение прекративших работу органов путем трансплантации от доноров, а также лечение хронических заболеваний легких в случае терминальной стадии путем пересадки.

    Для пациентов все услуги оказываются бесплатно по полису Обязательного медицинского страхования. Финансирование затрат больниц предусмотрено за счет федерального бюджета.