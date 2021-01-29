Вакцину от AstraZeneca немецкие эксперты не рекомендовали для пожилых людей

Европейское агентство лекартсвенных средств (EMA) в пятницу, 29 января, примет решение о допуске вакцины на рынок ЕС.

На этой неделе ряд германских СМИ поставили под сомнение эффективность вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет. Газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что власти ФРГ оценивают эффективность препарата от британско-шведской фармкомпании для пожилых людей лишь в 8%. В большинстве случаев антитела у людей старше 65 лет не появляются. В AstraZeneca это опровергли.

Глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил об отставании от графика производства вакцины на два месяца. Он пояснил, что компания сейчас решает ряд технических проблем. Сорио пообещал до конца февраля поставить в Европу 17 миллионов доз.